藝人胡宇威29日錄節目前，進行自主快篩，未料出現陽性，加上身體也有輕微不適，臨時取消通告和頻繁接觸的未婚妻陳庭妮一起去做PCR檢測，今(30日)晚收到報告，都呈現陽性，兩人雙雙確診。

胡宇威今晚在IG表示：「PCR出來了，陽性，身體很健康，沒事的，謝謝大家的關心，BE HEALTHY&STAY SAFE」，經紀人也補充他現在家休息，正常生活，其實就跟他平常沒工作在家的生活一樣，運動、做三餐。

胡宇威和陳庭妮曝身體狀況。(圖／取自IG)

而他因為愛煮飯，家裡隨時都有足夠的食物烹調，存糧也完全足夠十天的量。未婚妻陳庭妮則在IG表示：「各位關心我的朋友們，今天我的PCＲ檢測出來了，確定是陽性。但不幸中的大幸是，目前都是輕症並且無明顯的不舒服，已經開始自我居家隔離，謝謝大家的關心，願大家都平安無事，一起安然度過疫情，最後叮嚀：口罩還是要戴好，勤洗手消毒，一起戒慎但不恐懼。」

最近在勤跑新戲《親愛的亞當》宣傳的胡宇威，也覺得劇組很不好意思，必須暫停新戲宣傳，會再跟電視台八大討論如何在家居家照顧期間，也可以協助宣傳。