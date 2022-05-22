桃園一名蔡姓男子不滿與前女友分手，便擅自把交往期間偷錄的性愛照片傳給前女友恐嚇，更傳給其他友人，讓女方不得不報警提告。桃園地院審結，依恐嚇危害安全罪，處其4月徒刑，得易科罰金12萬元，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，蔡男2021年間未經當時女友同意，擅自以手機偷拍女友裸體與性愛過程，後兩人因故分手，但蔡男心有不甘，便於同年6月間將偷拍的裸照傳給前女友，意圖恐嚇，同日間又再將影片傳給前女友的好友，女方因忍無可忍而報警提告。

桃園地院法官認為，蔡男坦承犯行，且女方與證人說詞一致，也有通訊軟體對話截圖與女子裸照等證據佐證，認定其犯行明確。

法官指出，蔡男不以理性方式處理感情問題，只因不滿女方提出分手，便擅自拿竊錄的影像恐嚇他人，還散播影像，已經造成被害人身心嚴重傷害，手法相當惡劣，參酌其已與被害人達成和解，犯後態度尚佳，依恐嚇危害安全罪，處4月徒刑，得易科罰金12萬元，緩刑2年，另須自判決確定之日起6個月內，向公庫支付5萬元。可上訴。

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