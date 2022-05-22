苗栗一名蘇姓男大生前年間攔下騎腳踏車上學的男國中生小傑（化名），稱自己學繪畫與修圖，好奇詢問對方有沒有腹肌，是否能借看與拍照，未料小傑答應後，慘被摸鳥與胸部。苗栗地院審結，依妨害性自主罪，處其3年4月徒刑。可上訴。

判決書指出，蘇男2020年5月間在苗栗市一處路口，攔下騎腳踏車準備上學的小傑，稱自己正在學畫畫，想做個問卷調查，要求小傑進入小巷內，小傑不疑有他便照做，未料蘇男卻要小傑掀上衣供拍照，還要他解開褲子，甚至伸手摸他的下體與胸部。案經小傑到校後告訴班導，經由校方報警，全案才曝光。

蘇男坦承有在巷內要小傑脫衣褲，但辯稱自己是在學畫畫與修圖，才會要求對方讓他拍照，在替小傑調整過程中，不小心觸碰到其下腹部，又因小傑站不穩，才碰到胸部，否認對其猥褻。

苗栗地院法官勘驗班導師、學校主任等證詞，認定小傑在偵查時的陳述非捏造，蘇男的確有對他做出猥褻舉動，而蘇男僅為滿足自身欲望，便對未滿14歲的男子做出猥褻行為，導致被害人在成長的重要階段，飽受身心創傷，造成一輩子難以抹滅的陰影，依對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，處其有期徒刑3年4月。可上訴。