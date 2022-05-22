黃姓主嫌被依強盜、擄人勒贖罪送辦。（翻攝畫面）

警方起出犯罪工具。（翻攝畫面）

北市陳男因喜愛賭博遭張姓前妻夥同另外2人，設局從新竹將陳擄至桃園平鎮一處民宅囚禁，北投警方16日接獲陳男胞姊報案，火速在6小時後救出被囚禁的陳男，當場逮捕黃姓主嫌，隔天拘提張姓前妻，以及許姓共犯到案，張女辯稱，曾與現任抱怨前夫，不知道許男會以如此激烈手法討債，檢警查出雙方並無債務糾紛，複訊後依強盜等罪向法院聲押，黃男、許男部分，法院裁准羈押禁見，張女5萬交保。

35歲陳姓男子嗜賭成性，本月15日，聽從30歲張姓前妻提議，從台北南下到新竹某電子遊藝場玩樂，兩人見面後，24歲黃男確認陳男長相，夥同20歲的許男將人強行押走，張女跟隨在旁默不作聲，假裝自己不知情，黃等2人將人押往桃園一處洗車場，並以膠帶矇住雙眼，拿出電擊棒、水管毆打，搶走身上的1萬6000元現金。

黃嫌發現陳身上只有一點現金，逼迫陳打電話給胞姊求救，聲稱自己積欠280萬賭債，要求姊姊拿錢來贖人。陳姊看到LINE視訊後，立即到石牌派出所報案，警方根據通話紀錄，確定陳男被囚禁的位置，6小時救出遭囚禁的陳男。

陳男獲釋後以為張女也是被害人，警方查出，黃嫌是張女是現任男友，張女則稱，曾經跟黃抱怨前夫喜歡賭博，家裡也有點積蓄，約出來見面拿一些錢花用，沒想到黃嫌竟會以激進的手法，囚禁、勒索他前夫，而280萬的賭債，則是黃男編造的理由，希望藉此逼迫家人拿錢贖人。

警方16日下午5點逮捕黃嫌並救出陳姓肉票，隔天拘提張女，以及自稱是四海幫的許男，全案依強盜、擄人勒贖移送桃檢偵辦，檢察官複訊後，張女5萬交保，黃男、許男則因涉及重罪，向法院聲請羈押禁見獲准。