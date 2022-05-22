賽車界名人「廖老大」廖志賢，因與大陸網紅尬車爆紅後聲量高，他21日晚間透過臉書直播砲轟台中市衛生局，指稽查人員連續稽查他開設的手搖飲店，根本「選擇性辦案」、「是沒有給紅包還是沒給保護費？」對此，台中市新聞局長鄭照新也透過臉書表示「有點過了，請停止這樣的行為」。

廖老大在臉書直播中表示，他開設的飲料店已經經營1年多，約3周前改名為「廖老大茶飲」，卻接連遭衛生局稽查，第一次來說要查有無螞蟻、頭髮等，竟還說員工要去健康檢查，根本是選擇性辦案，「衛生局長是不是要拿紅包？」還是秋後算帳？查水表？

他還在臉書說，整個嶺東商圈至少有40間飲料店，其他店家都沒有被這樣稽查，甚至有的店家開了10幾年也沒被查過，只有他的店才3周就被查2次，衛生局到底是當誰的打手？衛生局稽查當然合理，要求餐飲業乾淨也合理，但只針對他的店，就無法接受，一定要找議員去質詢衛生局。

鄭照新深夜在臉書發文表示，衛生局的同仁每天打電話打到半夜，服務確診的民眾、時間都不夠用了；「您為了被人檢舉的飲料店，怪衛生局依照程序去稽查，還指控衛生局收紅包」，若默許不明就裡的吃瓜群眾肉搜天天加班防疫的衛生局長，要打電話灌爆衛生局專線。

鄭照新說，他認為這樣有點過了，更呼籲廖停止這樣的行為，將電話留給防疫工作。