家住高雄的「彎彎」在台南市中西區1家夜店上班陪酒，林姓丈夫不滿她工作穿著暴露，22日清晨5時許，揪2名朋友到夜店埋伏，持刀將妻子強抱上車，同事驚愕報警，警方8小時後在嘉義市一家汽車旅館尋獲夫妻，另在台東逮到林男的2名共犯友人，依妨害自由、恐嚇、毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警方22日清晨接獲報案，1家夜店的26歲楊姓公關小姐（綽號彎彎）清晨5時許剛下班，即在門口遭3人一車持刀強押擄走，隨即啟動救人行動。

警方調查，擄人嫌犯為31歲林姓男子為台東人，有毒品、殺人未遂與組織犯罪前科，是「彎彎」的丈夫，夫妻原住在高雄，妻子迫於經濟壓力，2多月前偷偷到台南市中西區的夜店上班陪酒。

林男得知妻子從事陪酒工作，已十分不悅，22日以不滿穿著太曝露為由，偕同邱姓、李姓2名友人開車到夜店門口，持刀將人擄走。

邱、李兩人將車開到高雄，讓林、楊夫妻兩人下車，隨即開車回台東，林男挾持楊女搭計程車轉往嘉義的汽車旅館內休息，準備轉搭遊覽車逃往台北。

警方分頭追人，先在嘉義逮獲林男，救出楊女，再在台東市逮獲邱、李倆同犯，林男身上攜有37包毒咖啡包，共重212克。他被帶回警局時，疑似吸毒過量，昏沉迷糊，在警局內一度咆哮敲門，大叫救命，不斷要求打電話，警方依照妨害自由、毒品、恐嚇等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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