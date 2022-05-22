北市22日新增9645例本土病例，截至21日確診者居家照護有5萬7614人，管理中居家隔離數為1萬9808人。北市衛生局專門委員紀玉秋在記者會上表示，車來速等四大篩檢站總共篩檢4435人。此外，COVID-19公費口服抗病毒藥物，可透過居家隔離通訊診療、防疫急門診、或委由親友代為看診開立處方箋等方式取得。

紀玉秋根據統計說明，木柵機廠車來速防疫急門診PCR篩檢1040人、陽性為93.7％、領藥有80.1％；北士科車來速PCR篩檢1534人、陽性為87.6％、領藥有84.4％；中正紀念堂PCR篩檢1758人；台大醫學院體育館PCR篩檢103人，四個篩檢站總共篩檢4435人。

紀玉秋也再次提醒，北士科車來速、木柵機廠車來速、中正紀念堂車來速、台大醫學院體育館僅提供65歲以下無口服抗病毒藥物需求者，進行PCR採檢。

關於如何取得COVID-19公費口服抗病毒藥物，紀玉秋表示，可透過居家隔離通訊診療、防疫急門診、委由親友代為看診開立處方箋等方式，親友可持個案的健保卡，至批價掛號櫃台過卡繳費後即可領藥，若無法自行領藥，也可依個案需求由社區藥局送藥或親友代領。

有媒體詢問台北市長柯文哲上午快篩陽性，PCR結果是否出爐，紀玉秋表示，依傳染病法規範，無法透露個資。此外，有媒體又問，死亡證明一般都為3、4000，為何有人收到7500，價格是否合理，紀玉秋回覆，依據核定給聯合醫院的規定價格為6500，這部分要了解個案問題，才能了解為何如此收費。