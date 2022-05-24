土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）周一表示，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）對他來說已經「不存在」爆氣嗆永遠不再會面，指責米佐塔基斯上周訪美國期間試圖阻止土耳其購買新型F-16。

米佐塔基斯上周訪問白宮和美國國會，力主有必要採購F-35隱形戰機的同時，也設法說服華府，不要賣新型F-16給土耳其，也不要為安卡拉的老舊F-16機隊升級。

艾爾多安為此表示:「土耳其已經同意與希臘的爭端不要包含第三國，但他還是在美國警告他們不要提供F-61。」他說:「對我而言他不再存在，我永遠不會同意和他見面，土耳其將與尊貴的政治家合作。」

土耳其與希臘都是北約盟國，但兩國在海洋邊界、經濟領域、領空、民族和賽普勒斯等問題上都有爭端（Cyprus）。

希臘政府發言人歐柯諾莫（Giannis Oikonomou）回應，總理米佐塔基斯捍衛希臘的權益與國際法，希臘的外交政策也基於其聯盟。他在聲明中表示，希臘不會對土耳其領導層進行反駁。

記者會上艾爾多安也表示，將在其南部邊境啟動新的軍事行動，以應對該地區的恐怖主義行動。預料土耳其會針對敘利亞北部，庫德工人黨（Kurdistan Workers Party,PKK）在敘利亞的武裝部隊（Kurdish People’s Defense Units ,YPG），自2016年以來，土耳其已經發動數次針對其的軍事行動。

庫德工人黨的問題也是土耳其阻止芬蘭、瑞典的理由之一，此外再加上土耳其與希臘的爭端，如何擺平內部爭議以及讓土國同意納入新成員也將成為北約的課題。