陳庭妮首推的就是愛情神劇《正常人》。（CATCHPLAY＋提供）

CATCHPLAY＋影音平台推出的影音企劃「CATCHPLAY＋ 5月最大咖」，找來以《青春弒戀》入圍金馬女配角提名的實力派女星陳庭妮，用3部她所精選關於愛情酸甜苦辣澀的推薦片單，分享不同階段對於感情的見解。

說到初戀令人難以忘懷的感覺，陳庭妮首推的就是愛情神劇《正常人》，她認為初戀時想要天天跟對方在一起卻又在意同儕眼光的心情，就如同劇中的男女主角，渴望彼此卻又讓對方一再受傷，但兩人早已認定彼此的深情，則讓她深刻感受到：「真真實實的愛情不需要言語來形容，靠肢體接觸和眼神就可以流露出來。」

脫離學生時期的純愛後，人與人之間的感情也變得更加複雜難解，陳庭妮認為：「愛情的樣貌百百種。愛情之所以迷人，就是因為它沒有固定的形式，也沒有原則。」而在CATCHPLAY＋獨家上架、改編自現象級全球暢銷同名小說的新影集《聊天紀錄》，故事圍繞在主角們複雜多變的四角關係之間，遊走在友情與愛情的模糊界線，呈現了感情的流動和不同的樣貌。

而沈醉在甜蜜愛情裡的陳庭妮，也鼓勵大家在感情中遇到挫折也不要氣餒，因此特別推薦了最新愛情喜劇《娶我吧！》，片中珍妮佛羅佩茲不畏心碎勇往直前的作為，也讓陳庭妮佩服不已，看著她彷彿就充滿了勇氣，她說：「也許在愛情裡面，我們有時候要勇敢一點，才可以追到你的真愛。」