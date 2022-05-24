新北市長侯友宜的母親侯呂秀蓮傳出昨天晚上去世，遺體目前在嘉義縣朴子市立殯儀館，家屬低調治喪，侯友宜母親生前居住的安福里里長林岳平表示，侯母已高齡90多歲，平時有看護及家人照顧，家屬預計29日出殯，僅舉行家祭不辦公祭。

侯母靈堂設於朴子殯儀館追恩堂，與去年侯父喪禮相同禮儀廳，朴子市長吳品叡今天上午也前往關心，吳品叡表示，侯家人非常低調。據了解侯友宜目前還趕回奔喪，家屬將比照侯父告別式模式，婉謝各界花圈、花籃，低調治喪。