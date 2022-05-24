雲林縣麥寮鄉因六輕工業區車流量大，地方爭取「濁水溪堤防快速道路」有譜。（本報資料照片）

雲林縣麥寮鄉因人口逐年成長，加上六輕工業區車流量大，地方因此向中央爭取興建「濁水溪堤防快速道路」，以解決麥寮地區交通壅塞問題，同時強化雲林北端交通網絡。本月由交通部核定可行性評估經費652萬元，縣政府工務處24日表示初步有河堤共構與高架設計2種方案。

麥寮鄉位於雲林沿海偏鄉，早期人口不到3萬人，台塑六輕設廠後，員工與外包商等外來人口達2萬餘人，鄉內設籍人口也年年增加，目前已達4萬8000餘人，每天往來車輛繁多，縣議員許志豪因此於前年提出「濁水溪堤防快速道路」方案，以疏解車流並串聯雲林主要交通路網。

經過1年多努力，交通部本月19日核定「濁水溪堤防快速道路可行性評估」經費652萬2000元，許志豪表示，經費已撥至雲林縣政府，待完成規畫納入生活圈範圍便可實施，一旦完工，堤防道路將連結台17線、西濱快速公路，有效疏解六輕上下班交通阻塞情況，並減少大型車輛進出麥寮市區。

縣政府工務處處長汪令堯說明，經初步勘查，「濁水溪堤防快速道路」有2種計畫方案，一是河堤共構道路，利用現有的堤頂道路配合六輕北堤平面道路，是最快速的方法，工程費約60億元，但須考量濁水溪防洪問題，避免汛期溪水滿溢洪水沖毀道路。

另外則是高架道路設計，此案可減輕洪水相關問題，且能減少紅綠燈等交通號誌的設計，讓行車更加快速便捷，還可連結至彰化縣南端，活絡區域交通網絡，但25公里的長度經費達300億元，除地方政府配合，有賴中央全力支持才有辦法實施。