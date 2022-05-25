掃射加州台人教會教友、犯下恐怖槍擊案造成1死5傷的台灣移民周文偉（David Wenwei Chou），先前曾被外媒報導稱其政治思想偏激，但也有報導指其個性原本友善，後卻因妻子離去而性情大變；現則有消息傳出，早在2013年他就曾在交友網站自稱「離休教授」，尋伴回台灣海邊長住！

周文偉本月15日在美國加州一個台人教友聚會的場所開槍掃射，造成1死5傷，受害者全為台灣移民。最初警方在其車內發現以中文撰寫的字條，內容大致為不認同台灣應脫離大陸成為獨立國家，因此被定調為仇恨犯罪。

綜合外媒報導，周文偉的前鄰居歐瑞亞納（Balmore Orellana）受訪透露，周文偉原本非常友善，但曾被房客痛毆，造成腦袋等部位重傷，加上周文偉的妻子離開他身邊，在去年將位於拉斯維加斯的房子賣掉回台，周文偉的性情才開始發生變化，並透露周文偉家中曾傳出槍響，子彈直接貫穿到自己的家中。

而據《鏡週刊》今報導，周文偉早在2013年時就在交友網站自稱是「離休教授」，想尋找善做麵食的女伴回台灣海邊長住，更曾在美國前總統川普（Donald Trump）當選時，稱自知時日無多，以「未亡夫」的名義代妻覓伴。