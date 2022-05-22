美國南加州爾灣台灣長老教會，5月15日發生槍擊案，釀成1死5傷，鄭達志醫師第一時間奮勇試圖制伏兇手而身亡。蔡英文總統今晚表示，在美西時間周日上午， 駐美代表蕭美琴將代表她到爾灣的教會，出席追思鄭達志醫師的禮拜，「對於鄭醫師的犧牲，我要再次表達，我和全體台灣人民最深的哀悼與敬意」。

蔡英文今晚在臉書表示，鄭達志醫師就如同所有認識的朋友肯定的，他是一位視病猶親、傑出專業的好醫生，是一位社區當中，無私投入各項公共服務的台灣青年，更是台美人社團裡，暖心付出的好夥伴。

她說，這次的槍擊案中，鄭醫師用自己的身軀攔下凶嫌的子彈，用自己的生命阻止了可怕的屠殺，正如聖經上說「凡為我捨棄了生命，必救了生命！」相信在每個人的心目中，鄭醫師的犧牲是台灣人秉性正直、善良，勇敢行義的最好見證，這個見證會永遠留在我們的生命當中。

蔡英文表示，相較於鄭醫師的勇敢與犧牲，只因為意識形態不同，就訴諸暴力、傷害生命的行為，更顯得不堪而渺小，台灣作為民主國家的一員，我們譴責這樣的罪行，更會努力杜絕這樣的事情再度發生。

為了確保在美國鄉親的安全，她已經請外交部、駐美代表處，洽請美方務必保護在地的台灣人，並請蕭美琴向鄉親們表達關心。她也要向台美人鄉親說，「感謝各位在海外一直為故鄉打拚的精神，在台灣的我們和你們都在一起，心連心，讓我們互相照看與關心」。

她說，此時此刻，我們需要團結彼此，拒絕仇恨與暴力。我們更要集結最大的能量，為鄭醫師所摯愛的家人，帶來溫暖的力量與支持。「讓我們記住鄭醫師的無私與勇敢，一起為台灣的美好來努力」。