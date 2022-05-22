台灣疫情快速延燒，前副總統陳建仁今天拍攝防疫影片，從五面向國人說明，他認為台灣疫苗追加劑的覆蓋率若能再提高，解封就能往「逐步下樓梯」的方向邁進，此刻「是危機也是轉機」，只要大家發揮防疫共識，相互合作、彼此包容，不久將來即能恢復正常生活。對此總統蔡英文也在臉書發文並分享相關連結，但網友們十分不領情，再次將她的臉書灌爆，砲轟「又在大內宣！」

據報導，蔡英文總統上任滿6周年，外界質疑說好防疫優先，視察地方疫情卻不到雙北，蔡英文今天在臉書發文表示，防疫最後關鍵時刻，民眾期待的是我們攜手解決問題，中央地方都要一起來合作，互相補位把防疫工作做得更好，蔡英文也指出，她相信不論中央或地方的行政團隊，都在為防疫打拚。這個周四 ，對於兒童醫療的部分，她打電話給台大的吳明賢院長，希望在兒童醫療的部分，能夠擴大量能。

蔡英文臉書遭網友留言砲轟。（翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文臉書遭網友留言砲轟。（翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文臉書遭網友留言砲轟。（翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文的貼文一出後引起了網友熱議，有網友留言「大家一起加油！謝謝台灣的醫療團隊」、「最後一哩路，大家一起努力回到正常生活，總統加油」表達支持，但更多網友則留言砲轟蔡英文「又在大內宣」、「大內宣又來了」、「表面上說中央地方一起合作，然後派側翼一直攻擊地方」、「元宇宙的夢裡什麼都有」、「要共存不是要先把武器準備好嗎？結果我們火燒屁股了才發現：疫苗、藥物、快篩全部都不夠！」，截至22日下午1點半，已有1700多則留言，且留言內容以負面居多。