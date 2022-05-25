「粉紅超跑」沿海線台一線往北急行，沿途都有清水及大甲分局警方隨行，確保媽祖鑾轎行進順暢與用路安全。（陳世宗攝）

白沙屯媽祖今天沿台中海線回鑾，下午4時許進入大甲市區，晚上駐駕大甲區裕唐汽車服務廠，26日早上5時起駕。警方因惟恐晚上有信眾前往參拜發生事端，將加派警力加強附近巡邏外，26日起駕後，將視鑾轎前進路線調整警力，沿途彈性實施交通管制維護道路交通安全與順暢。

白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎，今天下午3時許於台中清水紫雲巖休息20分鐘，因遇上鋒面大雨來襲，轎班人員為媽祖鑾轎穿上「粉紅雨衣」，信眾對媽祖虔誠心意不減，「香燈腳」們身穿雨衣伴媽祖回鑾；下午4時許便通過大甲溪橋，入境大甲區，晚上駐駕大甲區裕唐汽車服務廠。

大甲警方下午沿途廣播，提醒香燈腳靠邊行走，雨中請注意安全，確保媽祖鑾轎行進順暢與用路安全；警方並呼籲用路人，媽祖鑾轎行經的路線，應遵從警察人員指揮，以減少對周遭交通的衝擊，並全程配戴口罩配合防疫政策。

白沙屯拱天宮媽祖於5月20日凌晨起駕後，展開8天7夜的進香活動，將於27日下午3點15分奔回通霄拱天宮媽祖廟。