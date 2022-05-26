被網友封為「最強奶媽」的謝薇安，擁有天使臉孔、魔鬼身材，她2019年在IG上傳一段10秒踩踏步機的影片暴紅，至今累積逾73萬名粉絲追蹤。不過人紅是非多，日前她的美照遭網紅連千毅盜圖，謊稱是自家小幫手「牙牙小姐」，最後被抓包，連千毅發文致歉才讓烏龍鬧劇落幕。

本刊直擊剛下通告的謝薇安，頂著一頭金色捲髮在講電話，姣好身材十分吸睛。（圖／本刊攝影組）

5月4日下午約5點，時報周刊CTWANT直擊剛下通告的謝薇安，頂著一頭金色捲髮，身穿低胸上衣搭配迷你褲裙，露出又細又白皙的長腿，好身材一覽無遺。她一出電視台便低頭講電話，在門口左右張望像是在找來接她的車子，接著她便直奔馬路旁的一台白色藍寶堅尼，熟門熟路地拉開車門揚長而去，果然香車就是要配美人啊！

謝薇安東張西望接著快步向前，像是找到了來接她的車子。（圖／本刊攝影組）

日前網紅連千毅在直播中祭出小幫手「牙牙小姐」遮臉比基尼照，想藉機增加買氣，未料被眼尖的網友抓包盜用「最強奶媽」謝薇安在馬爾地夫拍攝的舊照。事後謝薇安透過影片隔空要求連千毅道歉，連千毅才發文道歉，「在此跟薇安小姐姐說聲Sorry噢。」並強調對方真的很漂亮。

果然有一台白色藍寶堅尼抵達電視台外，謝薇安熟門熟路地拉開車門揚長而去。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導