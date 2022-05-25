1名網友日前發現某加油站的螢幕顯示有車輛一次加了4千公升的油，花了11萬，讓他納悶是哪台車？有網友笑說是戰車、飛機，也有專業網友說應該是拿油桶載油的，某些工程公司會載油給大型機具使用，而一般加油站通常都有2萬公升的儲油槽，因此不會影響其他車輛加油。

有網友在臉書「爆廢公社」發文貼出1張照片，照片中1處加油站的機器螢幕顯示總價為「112000」元，而加油數量是4000公升，單價是28元，原PO傻眼表示，「哪一台車可以加到4000公升啊，我一個月薪水還不夠付欸」，他說先前開遊覽車加滿油也不過400公升。

1名網友日前發現某加油站的螢幕顯示有車一次加了4千公升的油，花了11萬，讓他納悶是哪台車？（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛推測「太空船」、「戰車」、「飛機」、「遊覽車，或重型機械或大卡車」，也有人留言「有錢真好，加到滿」、「11萬是什麼概念」、「剛剛飛機來加的啦」；不過最後有專業的網友指出，應該是載油桶來加的，或是小型裝油的油罐車，「這是加在桶子的，我曾經做快9年的加油站，加過無數的桶子」。

也有人說不少工程公司會派油車來買油，「有的公司甚至擁有60、70台的重型機具，一台油車要一直去補油，不然根本不夠用」；而一般加油站的油槽至少有1萬公升，多數都有2萬公升，若有提供柴油的最少是3萬公升。