兒童BNT在各縣市陸續開打，台大醫院婦產科醫師施景中表示，請大家不要再來私訊他是否要讓孩子打疫苗了，自己的孩子要不要打，選擇與結果都應該自己來承擔。這種私訊問診的訊息讓他很困擾，看到一律不會回應，且會直接封鎖，請大家尊重醫師的專業，也讓他能保有一個私人的空間與休息時間。

施景中昨在臉書發文說，台大醫院的兒童BNT疫苗已經開始施打了，有意願要打的人可以快電話預約，另外，也請大家不要再私訊問他「是否要讓孩子打疫苗？」、「疫苗廠牌怎麼選？」因為他的立場已經說得很清楚了。

施景中指出，小孩是自己的，打與不打是家長自己要做選擇，並承擔相對應的結果，如果您自己不願意面對，一定要由別人來替您決定，未免也太自私了。而且不要說是害怕佔用醫療資源才選擇私訊問的，因為他對於這類型回不完的私訊感到更加困擾，因此私訊問診他一律不會回，也會直接封鎖。

施景中坦言，如果您是律師應該也不會提供免費線上的法律服務吧？如果您是老師，您會透過私訊回答別人的微積分作業嗎？請尊重醫師的專業，也讓他可以保有一個私人的空間與休息時間。

網友私訊醫師問診。（圖／翻攝自施景中臉書）

施景中也在留言處貼上網友私訊的對話截圖吐槽說，「已經看過專門的醫生了，仍然要問我不是我專科的問題」、「為什麼不去看醫生要來問我？」貼文引起網友熱烈討論，「有病要看專科醫師，不然找家醫幫您指點迷津，不要線上騷擾醫師啦」、「這是把人當萬事通在用？」