家樂福加入「黑金」戰場，宣布推出inLove Café 雨林咖啡，取其品牌「樂福」的諧音，主打「愛咖啡、愛地球、愛永續、愛分享」四大理念，為平凡的採購行程增添滋味，啜飲一口香醇的咖啡，沉澱紛亂的思緒，現在消費者不再需要費心尋覓咖啡廳，只要到家樂福超市購物也能隨時「來一杯」。

為滿足消費者挑剔的味蕾，這杯咖啡家樂福可不馬虎，inLove Café雨林咖啡特別聘請國際咖啡質量鑑定學會（CQI）認證的咖啡杯測鑑定師陳柏翰，率領團隊歷經三個月反覆測試最佳風味，並因應全自動咖啡機的特性，嚴選來自巴西哥倫比亞產區的友善雨林咖啡豆，此款咖啡豆帶有堅果及可可的醇厚風味，口感圓潤平衡且尾韻帶有楓糖的甘甜香氣，入口就感覺身心放鬆。

inLove Café雨林咖啡主打「美式咖啡、拿鐵、燕麥奶拿鐵」三大品項，呼應環境永續的品牌核心概念及Vegan純植健康飲食風潮，提供較低熱量的燕麥奶拿鐵，基底選用瑞典頂級植物奶品牌Oatly燕麥奶，不但風味絲毫不遜於鮮奶拿鐵，也為渴望健康飲食或牛奶過敏的消費者提供更多元的選擇。

因此，走進家樂福超市購物，已不再只是單純的採買，柔和的燈光、舒適的環境，手上拎著剛出爐具有100％ A.A.無添加認證的新鮮烘焙麵包，搭配一杯香濃咖啡，讓消費者在忙碌的行程中感受片刻心靈的寧靜。

值得一提的是，inLove Café雨林咖啡特選國際環保組織「雨林聯盟(RA)」認證的咖啡豆，雨林認證咖啡豆需要限制用藥，保護產區河流、土壤及野生動物棲息地，同時對於勞工管理也有十分嚴格的規定，確保咖啡豆農權益及公平交易的價格，因此，全球生產的咖啡只有不到6％獲得雨林聯盟認證，而家樂福不但選用雨林咖啡豆且價格平實親民，希望能提供給消費者兼顧環境永續及健康的高品質咖啡豆。

家樂福持續推動食物轉型計畫，販售保護動物福利的非籠飼雞蛋、無添加商品及各種友善環境的農作物，消費者購物不只是購入所需的物品，更是一種價值選擇，希望每一個人都能夠有意識運用消費的力量，選擇對社會、環境更好的產品，為地球做些改變。

網友也認為家樂福的服務越來越多元、方便，「家樂福的台式奶酥麵包配現煮咖啡，懂吃。」「連燕麥奶拿鐵都有，阿福也太貼心了！」