萬海（2615）今（26）日召開股東會，由副董事長陳力主持，通過每股配發10.5元現金股利，加上1.5元股票股利，為歷年最高。今年航運業艙位仍供不應求，萬海將彈性調度航線及船舶，配合新造船及先前購入二手船新增運力，因應下半年需求旺季，全年營運仍朝超越去年努力邁進。

展望下半年，俄烏戰爭、全球通膨加上供應鏈尚未完全脫離疫情影響，疫情期間的缺櫃、缺工及塞港等問題，萬海積極思考供應鏈重新布局，未來供應鏈可能朝向區域化、在地化，將彈性調度航線及船舶，配合新造船及先前購入之二手船新增運力。

萬海去年營收累計2,280.05億元，年增178.46％，稅後純益1,033.43億元，EPS為42.35元，年增813；今年第一季營收805.03億元，年增108.47％，營業毛利516.51億元，年增 169.76％，毛利率 64.16％，年增 14.58 個百分點，營業利益488.57億元，年增177.64％，營益率60.69％，年增15.12 個百分點，稅後純益 406.12億元，年增176.42％，每股純益16.64元，各項數字創歷年同期新高。

萬海表示，國際貨幣基金（IMF）預估今年經濟成長率為3.6％，去年經濟成長率5.9％，預期全球經濟將持續復甦，惟成長力道趨緩；Alphaliner則預估今年貨量需求增長4.9％，船舶運力供給增長4.3％，全年對於航運業來說，仍是供不應求。

為迎接未來經濟環境多變及海運市場競爭加劇的挑戰，萬海持續檢討現行航線規劃及組織功能，致力成為國際級優良企業，並伺機開發新興市場，穩健增加航線布局來滿足客戶需求，成本面也將嚴控燃油及相關運輸成本，透過船舶加裝節油設備，將有效減少耗油及降低廢氣排放以充份發揮節能之效益，推動節能減碳，善盡企業之社會責任。