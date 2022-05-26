據大陸外交部網站消息指出，大陸國務委員兼外長王毅26日與法國新任外長科隆納女士通電話。雙方就中歐關係交換意見。王毅強調，中方堅定支持歐洲一體化，支持法方發揮輪值主席國作用，推動歐洲增強戰略自主。他說中歐關係基調是友好，合作是主流，中歐是夥伴而不是對手。雙方要以相互尊重為前提，以增進相互瞭解為目的，坦誠深入溝通，不搞麥克風外交。

科隆納也表示，法方珍視獨立自主的外交傳統，致力於深化歐中合作，共同應對全球挑戰。

此外，雙方也就烏克蘭問題、朝鮮半島局勢交換意見。王毅說，兩國元首多次通話，就儘快停火止戰、積極促進和談、減少外溢效應、警惕陣營對抗等達成重要共識，為雙方加強協調合作指明重要方向。俄烏局勢已走到新的十字路口。一方面，衝突朝著長期化、複雜化方向演進。另一方面，和平的呼聲在增強，勸和促談的努力在積聚。當務之急是各方要形成合力，多做有利於勸和促談而不是火上澆油的事情。中方樂見法方積極斡旋，中方也將繼續通過自己的方式發揮建設性作用。

科隆納也說明法方原則立場，標記法國致力於實現持久和平，贊同當前形勢下各方應發揮建設性作用。

針對雙邊關係，王毅表示，法國是有著全球影響的大國，一貫堅持獨立自主的外交政策。面對百年變局，中法有必要深化戰略協調。前不久兩國元首成功通話，強調要堅定兩國全面戰略夥伴關係定位，堅持相互尊重彼此核心利益。我們要共同落實好兩國元首共識，為推進中法關係、深化中歐合作和完善全球治理作出新的努力。