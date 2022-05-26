民進黨新北市議會黨團今針對「VLR新北永續發展目標（SDGs）檢視報告」提出檢視，批市府總往錯誤方向努力，其中「青銀共居」執行率低，報告書膨風會讓外國人笑掉大牙，新北市長侯友宜答詢表示，新北目前實現29戶青銀共居，雖不多卻是起頭，畢竟要讓長輩與年輕人住在一起需要觀念轉換期，轉型過程需要時間調適。

新北市議員張維倩質詢指出，檢視報告中的社會住宅跨世代共居實現居住正義與社會福利，關於青銀共居市府只實現不到30戶，如果世界各國，因為看到這頁政策宣傳，而想要跟我們多交流，想瞭解現況，甚至是來我們這邊參觀的話，發現不是大片住宅社區，只有少少幾戶，這不是很尷尬嗎？

張維倩認為，報告書失去了公信力，會使人連帶想說其他上面寫的施政報告是不是也是杜撰出來的，要求市府不要寫自我感覺良好的報告，內容應務實點。

城鄉局長黃國峰回應，新北目前共規畫32戶青銀共居，目前實際入住的有29戶，跟其他縣市相較已走在最前面，是台灣的領頭羊，未來公私也會一起努力繼續推動。

侯友宜進一步說明，當要跟國際接軌，新的觀念、想法做法要給他轉換，青銀共居是讓長輩跟年輕人住在一起，老少互相學習，希望大家跟進，任何政策推動第一步最辛苦，轉型過程要給他們時間調適。