停課標準雙北不同調，引發跨區就讀問題，讓不少家長感到困擾，對此，新北市副市長劉和然今說，北北基桃4個生活圈樣態不同，條件也不同，除共同生活圈外，新北也重視各縣市差異，會依此原則持續進行，並隨著疫情發展滾動式檢討。

劉和然強調，新北市就是台灣的縮影，目前還有多所學校沒有確診個案，給孩子最好的適性教育，是新北一直以來對教育的初衷，如何在疫情下，兼顧健康與學習，保障孩子的學習品質，是新北考量及需要平衡的，所以訂出高風險線上教學、低風險實體教學做法，也授權各校決定。