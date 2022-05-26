弘光科大資工系學生透過腦力激盪後，研發水質監測預警系統幫助養殖戶。（弘光科大提供）

弘光科大學生研發水質監測預警系統，監測環境及幫助養殖戶。（弘光科大提供）

因曾參加彰化淨灘興起對環境愛護的心，更想要深入認識文蛤養殖。弘光科技大學學生在通識教育中心服務學習組帶領下前往漢寶地區淨灘，在文蛤養殖戶介紹下，得知養殖戶面臨水質管控等問題；因此研發「彰化漢寶水質監測與預警系統」，監測文蛤養殖池水質中導電度、酸鹼值、溫度等，透過即時監測幫助養殖戶。

弘光服務學習組長張簡琳玲長期關心漢寶地區在地生態。她說有一次安排學生前往服務學習進行淨灘與導覽，學生從文蛤養殖業者口中得知，過去幾年養殖業因為水質、氣候影響損失慘重；沒想到學生發揮專業主動表示要幫忙，運用物聯網與感測器設計出監測文蛤池的預警系統。

張簡琳玲說，文蛤是漢寶養殖戶重要經濟來源，必須養殖在半淡鹹水中，養殖戶引進海水進入養殖池中，也會加入地下水。海水水質受到氣候與汙染影響而不穩定，如能越早發現水質異常就可停止或調整進水減少損失；學生運用製作水質預警系統不僅可做實務演練，還能幫助環境監測與養殖業者。

學生蔡欣祐指出，同學一起研發彰化漢寶水質監測與預警系統，利用LoRa無線網路技術與4G網路，再加裝能檢測導電度、酸鹼值、水溫三種感測器，監測水質有沒有異常，伺服器後端接受到資料；一發生異常便會把異常數值傳送到養殖戶手機中，養殖戶可立即去設法解決問題。

蔡欣祐強調，水質監測與預警系統完成後，放在距離文蛤養殖池約400公尺海水入口處，隨時監測水質，起初連續監測一個禮拜發現網路傳輸接收的訊號不穩定；進一步探究發現裝置處有裸露高壓電控制閥及鐵皮遮蔽影響訊號，重新修改調整系統設備，再度進行實驗，目前朝穩定且可擴充性的方向前進。

水質監測無預警系統