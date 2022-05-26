26歲謝男在2020年間與林男交往3個月後，詐稱他表舅車禍急需55萬元處理；隔月又扯，外婆過世要籌喪葬費欠款40萬元，林男共給95萬元後，察覺有異報案。謝男否認騙錢，辯稱，他只是傾訴盼獲安慰，對方給錢是贈與，不用還，法官依詐欺取財罪判刑10月，得易科罰金，可上訴。

謝男與林男是同性伴侶，自2020年4月間交往，同年7月6日至11日期間，他以通訊軟體Line及電話聯繫，向林詐稱，他表舅借車酒駕，闖紅燈撞上賓士車，需賠修理費，他手頭只有5萬元，還急需55萬元，並亮出1車右車身遭撞凹照片作證借錢。同年8月9日，謝男又稱，外婆過世，母親要求他籌喪葬費欠款40萬元，林都如數全給，共交付95萬元。

謝男坦承拿錢，但否認詐欺取財，辯稱他只是向林男傾訴，希望獲得安慰，沒預料會給錢，他認為是贈與，不用歸還。

但謝的表舅作證稱，他借用謝男的白色賓士車，追撞馬自達車輛車尾，與對方以20萬元和解，並答應謝男會給修車費，但後續賠償問題由謝男處理。表舅並表示，他母親過世火葬入塔，都已付清喪葬費，未欠款、也未要求親友幫忙支付。

經查，謝男的銀行帳戶在2020年7月間存款約有39萬至48萬餘元；同年8月初至21日餘額80萬至95萬餘元不等，並非他所稱的財力不足。

事後，謝男以Line表示：「我欠你好多，對不起」，林男回：「沒事，你又跑不掉」，謝男承諾：「是不會啦，除非吵到分了」，「對你真的很抱歉」、「我晚上找你拿可以嗎？」，「不知道他們在催什麼？」等語，法官認定利用與林男情誼索錢詐財，犯後不坦承犯行，也未賠償對方，毫無悔意，以涉詐欺取財2罪判刑10月，得易科罰金，不法所得沒收。