台東市中華路某手搖飲店家開出3月份統一發票特獎，獎金高達1000萬，店家發文表示，「以前都以為1000萬得主都是騙人的，現在我相信是真的會開出來」，貼文引發台東鄉親紛紛查看APP是否能一夜致富；該店員工低調表示，「今天來客數與平時差不多，生意一樣啦！」

中午是上班族外出用餐的時段，許多民眾也趁著午休期間購買飲料消暑解渴。店家員工26日低調表示，知道千萬發票就開在店裡，但今天來客數與平時差不多，該幸運兒購買的品項是鮮奶茶。

據了解，千萬發票得主於3月6日下午刷載具購買手搖飲，消息一出，台東各社團及社群瘋傳訊息尋找幸運兒，也有許多民眾表示，以後要多多使用載具消費。

店家發文指出，昨日接到會計事務所的電話告知，要她查一組32220402的發票號碼，因為有客人中獎，需要和店家確認是有效號碼。她心想到底是中多少錢？要這麼急的查看這組發票資料，一開app查詢中獎號碼，「哇靠！中1000萬耶！」

南區國稅局台東分局長黃昭月說明，中獎的統一發票須經財政部查核後才能確定，並公布訊息；有關台東是否開出1000萬特獎發票，台東分局無法說明。