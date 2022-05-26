遠見雜誌今日公布「縣市長施政滿意度調查」，基隆市長林右昌施政滿意度81.9％，位居全國第6名，民進黨籍第3名；與8年前剛上任時相比，進步37.1％，進步幅度全國第2名。

根據遠見雜誌調查顯示，林右昌施政不滿意度僅有10.3％，全國第5低，創下歷史新低；滿意度從剛上任時的44.8％進步到81.9％。調查涵括8大施政表現，包含教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業。

林右昌在觀光與休閒部分表現最為突出，從2015年44.4％進步至75.1％。7年多來努力推動各項新建設，從國際視野、在地特色規劃，包括太平青鳥、沙灣歷史文化園區、漁會正濱大樓、基隆美術館及演藝廳、望海巷景觀橋、地標豎梯基隆塔、城際轉運站、國門廣場等，為基隆遠發展立下重要的基礎，同時提升全市觀光環境服務水準。

林右昌表示，基隆市雖然資源比不上六都，但經團隊一起努力打拼後，無論在硬體或軟體建設上，都有長足的進步與發展，除感謝同仁的努力，更要謝謝所有市民的高度肯定。6月10月至19日將透過城市博覽會，讓全體市民和國人共同見證基隆徹底的翻轉及蛻變。

遠見雜誌此次調查，透過電話訪問蒐集意見，時間為3月1日至4月17 日，以晚間6時至10時為主，並涵蓋週末假日，各縣市同步訪問，各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7％ （信賴水準為 95％）。