新竹一名張姓男子為了規避交通罰單，換上跟友人借的假車牌，大膽在限速60公里之道路飆速132公里，害友人遭警方開罰1萬2千元罰單。新竹地院審結，依共犯詐欺得利罪，拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，張男2020年4月間為了躲避交通罰單，透過陳男借來A的2面車牌，並懸掛在自己的馬自達自小客車上，同年月間張男在竹北市鳳岡路飆車，該鄉間小道限速60公里，但張男卻被測速照相機拍到飆速132公里，使警方誤認違規者為A，遂對A開罰1萬2千元罰鍰，全案經由檢方偵結起訴。

新竹地院審理時，張男坦承犯行，稱其有將1萬2千元罰鍰交給共犯陳男，但法官發現罰鍰為A所繳納，因此不採信說詞；法官指出，張男雖有公共危險前科，在5年再犯罪，但與詐欺性質不同，不以法加重刑責。

法官考量張男認罪，態度尚可，審酌其月收入與社經地位等一切情狀，依詐欺得利罪，處拘役40日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，沒收犯罪所得1萬2千元。可上訴。