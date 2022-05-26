無塵室設備工程廠漢唐(2404)今（26）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利13元。展望2022年，由於重要客戶市場需求仍高，美國子公司接獲在美設廠訂單，在中國大陸市場亦有所斬獲，對今明2年營運維持樂觀看待。

漢唐2021年合併營收256.06億元、年減達28.55％，仍創歷史次高。毛利率15.96％優於前年15.86％，但營益率12.26％則略低於前年12.89％。歸屬母公司稅後淨利27.69億元、年減達31.33％，每股盈餘（EPS）14.53元，仍雙創歷史第三高。

漢唐2022年首季營運轉淡，歸屬母公司稅後淨利5.31億元，季減33.47％、年減28.84％，每股盈餘2.79元，為近2年半低點。不過，4月自結合併營收22.36億元，月增15.61％、年增16.09％，回升至今年高點，累計前4月合併營收80.29億元、年增3.99％。

展望今年，漢唐表示，由於重要客戶市場需求仍高，於台灣市場的投資計畫依然火熱，加上美國全資子公司成功接獲客戶在美設廠訂單，在中國大陸市場亦有所斬獲，整體而言，對漢今年營運抱持樂觀展望，且明年營運更可有所期待。

漢唐表示，公司在中國大陸具一級品牌優秀競爭力，雖然在新加坡市場表現不盡理想，但在美國成立的子公司表現值得期待，缺工缺料及高通膨等則是永續經營的重要課題。法人指出，漢唐目前在手訂單達600億元，預期今年營運有望優於去年、重返成長軌道。