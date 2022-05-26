26日，巴基斯坦鮮果生產與出口協會表示，因為當地持續遭熱浪侵襲，造成水資源嚴重不足，預估2022年芒果產量將大減一半左右。

位於巴基斯坦東南方的坦杜阿拉亞(Tando Allahyar)是個盛產小麥、甘蔗、棉花以及芒果等不同農作物的城市。然而，在目前芒果產季，當地農民卻面臨產量嚴重不足窘境。

芒果包商表示，芒果長大需要適量的水分供應，若沒有足夠的水，芒果就不容易熟成且不會漂亮，因此也就無法賣個好價錢，看起來這次應該會蝕自己的老本。

冬天過完後沒有春天，氣候就直接跳到夏天的巴基斯坦，在這個5月超熱，南部氣溫至少在攝氏50度以上。其實不只巴基斯坦，就連印度現在也是熱到不行，這波南亞熱浪影響的範圍少說應有10億人。

巴基斯坦蔬果協會表示，天氣過熱對農作物影響非常大，3月氣溫大概是攝氏28到29度之間，然後一下子就飆升至42度。而當地天氣暴熱時，不巧正好碰上芒果樹開花。因此，2022年芒果產量應該會狂跌只剩5成左右。

全球芒果產能僅次於印度、中國大陸、泰國以及印尼，且位居第5的巴基斯坦，現在也得重新估算2022年的芒果出口量。正常來說，巴基斯坦芒果年產量約180萬公噸，但2022年可能只剩下90萬公噸左右。同時，出口目標與2021年相比應該會減少2.5萬公噸，大概只有12.5萬公噸。