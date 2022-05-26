東洋(4105)今日舉行股東會，董事長林全表示，公司布局不但要有前瞻性眼光更須專注本業，而針對代工生產高端疫苗議題，他則是提到，雙方是在誠信原則的基礎上展開合作，並表示企業合作就是互惠互信一起往前走。

東洋今日股東會中，股東關注公司發展，對此，林全指出，企業布局不僅要有前瞻性眼光也同時要專注本業，台灣東洋不會看到市場新興議題就急切投入，而是會先考量對本業、國家社會是否有幫助才會進入。

林全表示，雖然台灣東洋在國內有一定的知名度，但距離國際藥廠還有一段路。因此，台灣東洋更須專注本業發展，林全並保證，台灣東洋會努力做好海內外的銷售與研發工作，以此逐步邁向世界。

林全也說，台灣東洋與其他企業的合作原則就是互惠互信一起往前走，目前股東關心的疫苗代工生產，就是奠基在誠信原則下，建立互惠互信的合作基礎，以期扮演好的合作夥伴。他接著說，雖然公司面臨挫折跟考驗，但建立新的公司文化需要一點時間，他相信每次的挫折和考驗都會讓公司愈來愈進步。