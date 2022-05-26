國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）董事長楊宗興26日在股東會表示，品牌與技術在業界受肯定，加上綠能低碳工程、高科技新建工程案量的增加，對今年的營運審慎樂觀，預期在建工程案量有望再創新高。

中鼎2020年的在建工程金額達3227億元、2021年為3110億元。

其中，綠色技術、低碳與環保工程是中鼎成長最快的一環；在所有在建工程中，2015年所占金額只有23％，到了2021年底占比已達73％、成長450％。

高科技市場商機則是中鼎近來較關注的一塊。楊宗興指出，近年進軍高科技產業，包括與台積電（2330）合作赴美建廠等，取得不少高科建廠專案工程。

今年第一季中鼎集團新簽約工程金額102億元中，高科技標案占了34％，躍為今年以來承攬量的最大宗。

中鼎統計，2022年，包括國內潔淨能源、美國市場、中國商機、水資源投資、循環經濟潛在商機、軌道運輸、高科技市場等可爭取的標案工程，潛在商機高達5865億。中鼎指出，今年工程承攬案量可望再增加。