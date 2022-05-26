Google日前公布台灣街景搜尋排行榜，7-11東崎門市登上王座，讓許多人一頭霧水。(圖／Google台灣官方部落格)

Google Map是現在許多人外出必備的APP，在疫情肆虐下，也可以利用街景功能過過乾癮，享受「類出遊」。日前Google台灣在官方部落格，公開了街景瀏覽率前25名的地點，但作為地標的台北101僅排第17，第一名更是讓網友一頭霧水，直問「這是哪裡」。

透過排行榜可以看到，進入過去一年街景瀏覽率，不乏知名景點，例如排名第七的白沙屯拱天宮、第十的武嶺、第20的高雄漢神巨蛋，比較意外的是台北101僅排第17；此外還有各大交通樞紐，例如台中、桃園、中壢、新竹、高雄、台北車站與捷運府中站。

還有許多因登上社會頭條，連帶也讓搜尋大增的，如去年發生重大火警、排名第二的高雄城中大廈，以及馬莎惡煞張敦量背後的百桂食品也登上第六名。

不過最讓許多人大感意外的第一名，則是7-11東崎門市，排名曝光讓網友傻眼，直問「這在哪？」、「完全沒聽過」、「為啥一家小七可以登上第一名」、「如果是清境小七我還能理解」。

7-11東崎門市位在彰化鹿港，當地居民解釋，其實超商本身並無特別之處，但由於位在三鄉鎮的交界處，加上沿途欠缺明確的地標，因此這家小七才會成為不少人找路、報路的「工具」。