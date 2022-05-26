今年台灣面臨疫情大爆發，而正好電商的「618年中慶」大檔即將開跑，蝦皮購物就看準時機，率先宣布「618全民年中慶」的超前部署，活動即將在6月1日開跑暖慶，不僅為即將來到的夏日，首波推出冰品飲料1元起優惠，更提前為颱風季做好準備，特別推出了6月獨家的「防颱專區」，讓民眾一站購齊防颱必備品，同步當然少不了消費者最愛的免運券、1折或1元起優惠，提早為「618全民年中慶」暖身，也讓消費者提前為夏日做好準備。

蝦皮購物「618全民年中慶」率先在6月1日當天推出Sulwhasoo潤燥養膚精華優惠，原價3680元，優惠價368元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「618全民年中慶」率先在6月1日當天推出TOSHIBA 20L微電腦料理微波爐優惠，原價3190元，優惠價319元。（蝦皮購物提供）

今年蝦皮購物的「618全民年中慶」，首先周三免運日再加碼，人人均享2張免運店家超取99元免運券，6月1日前每人可率先領2張免運店家超取99元免運券，6月1日開跑全天皆可使用以外，再祭出指定店家99元起免運，當天凌晨0點、 10點、 12點、 18點、 20點、 22 點則有超便宜1元起優惠；在18日前更天天推出「品牌旗艦店1折起」，精選超過百樣商品下殺1折起優惠，像家電、保養品、運動鞋及電腦等，通通從6月1日起享下殺1折起優惠，另外搭配蝦皮安心退商城保障，購物優惠又安心，免在疫情及梅雨季期間出門更方便。

蝦皮購物「618全民年中慶」率先在6月1日當天推出海底撈多種口味湯底優惠，原價150元，限時優惠價1元。（蝦皮購物提供）

而蝦皮購物也率先為消費者的夏日做好準備，因觀察到往年隨氣溫升高，6月飲料與夏季冰品買氣皆較前一月成長超過80%，因此今年特別在「618全民年中慶」首檔暖身活動開跑的6月1日當天8個整點時段，祭出冰品飲料1元起優惠，不管是萊爾富、天仁喫茶趣、功夫茶，還是全家的霜淇淋均享優惠。

蝦皮購物今年特別在6月推出「防颱專區」，台灣霓虹地震颱風救命寶LED緊急照明，優惠價950元。（蝦皮購物提供）

同時更觀察到，每年7到9月為台灣颱風旺季，去年6至8月站上防水止漏、油漆修繕等商品需求量較往常更增加近70%，因此為了面對即將來臨的颱風旺季，提早在6月1日到30日期間推出「防颱專區」，規劃了必備防颱糧食、防颱用品、緊急避難包三大主題，集結百樣防颱必備單品、推出最低1折優惠，讓消費者不管面對停電、漏水或防災都能在蝦皮購物搞定。