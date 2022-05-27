北市連日大雨導致路況不佳，27日上午10時許，民生東路二段就發生一起因天雨路滑導致的車禍，一名20多歲男騎士與一輛休旅車發生擦撞，騎士整個人卡在車底，經消防人員將他搶救出來確認幸無大礙。

警消到場，發現男騎士被捲入車底，將他救出後，男騎士心有餘悸地表示還好沒有被車輪碾過，救護人員發現他沒有骨折，僅肢體受到擦挫傷、意識清醒，已將他送往馬偕醫院治療，詳細的車禍發生原因，將待警方調查釐清。