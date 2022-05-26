台北市政府與家長團體、私幼協會討論後，今宣布5月30日至6月2日各級學校以下仍採遠距教學，副市長蔡炳坤強調，沒有提早放暑假，不過，因為幼兒園小朋友生活需要被照顧，因此決定恢復實體上課，不過，若有遠距教學需求，和家長溝通後也同意。

蔡炳坤今指出，沒有要提早放暑假，下周仍採取遠距教學，國小附幼因為場域和國小在一起，所以同步遠距教學，其他獨立的幼兒園，不管公私、非營利或準公共化，這些幼兒園小朋友只有5歲以上才有打疫苗問題，昨天和家長團體、私幼協會討論後，一致盼讓孩童回到幼兒園裡上學。

他表示，雖然這周全面線上教學，但回到幼兒園上課的人數相當多，看起來小孩友生活是需要被照顧，因此決定下周恢復實體上課，但若有需要可以遠距教學，和家長溝通好基本上也同意、尊重。

至於停課不停學政策與新北市不一致，蔡炳坤說，北市和新北市、教育部做任何決定都有事先討論，新北市也能了解北市做法，雙北有一點不同，但因為有區域差別，所以尊重新北市做法。