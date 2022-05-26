基隆市長林右昌今日宣布，市屬高中以下學校，延長遠距教學上課至6月2日，目前無提早放暑假規畫。另因應中央政策，預計發放4萬2000劑快篩給全市中低收入戶。

林右昌表示，考量全國疫情仍屬高原期，為降低孩子染疫風險，將延長遠距教學上課至6月2日，但國小與幼兒園家長若因工作上需要，仍可讓學生到校，學校也應提供實體教育服務。此外，弱勢學生的營養午餐改為定額補助。

林右昌說，5月30日至6月2日期間有安排疫苗施打規劃的學校，將照常進行接種作業，不受遠距教學影響。他提及，市府先前針對高中以下學生發放BNT第三（追加）劑，以及國小BNT第一劑疫苗施打意願調查，目前已做好施打時間規畫，將會按照期程提供接種服務。

此外，今日上午行政院宣布將發放低收、中低收入戶每人5劑快篩政策後，本市也立即啟動相關作業。林右昌表示，目前低收及中低收共計3800戶，約8400人，總計發放約4萬2000劑，並採郵寄方式，讓家戶都可以順利收到。

另發放快篩試劑給孕婦及7歲以下幼童措施，截止今日中午，已發給0至7歲幼童5158人、1萬5474劑；孕婦282人、1410劑；新生兒16人、80劑。總計5456人、1萬6964劑。