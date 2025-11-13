「全民+1政府相挺」普發現金1萬元12日起陸續入帳，財政部長莊翠雲13日於立法院財政委員會表示，包括直接入帳458萬人和預登記民眾，加總有逾上千萬人已匯入指定帳戶。立委李坤城指出，實際上很多民眾搞不清狀況，不懂得如何拿到這筆錢，建議由政府為國人建立「單一帳戶」，作為往後的普發現金或政府津貼能直接入帳，民眾不用怕詐騙，時間到了政府就會匯入，也不會有代領問題。

莊翠雲表示，國人「單一帳戶」可以類似每位國民有如健保卡，此項開發能成為國家基礎建設，可以從長建議，之前財政部沒有規範，經過這次提議，可以透過跨部會討論。

立委也建議，國人「單一帳戶」可以設於郵局，因為國營機構，營業時間長、據點多。

普發現金預登記，17日之前都可以不限身分證尾號補登記，2個營業日內入帳。普發現金官網繼續快速湧進登記人潮，及至13日上午11點人數已超過7,31萬。財政部亦揭露，10類例行性領取政府津貼或年金的民眾數458萬，普發現金12日已直接匯撥至其個人帳戶。