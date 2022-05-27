巧妮網美照。（義大遊樂世界提供）

六月來義大遊樂世界三重優惠享不停，第一重，為鼓勵民眾完成三劑疫苗，義大遊樂世界祭出「黃卡在手 樂園暢遊」，6月1日至30日18歲以上憑三劑疫苗施打證明於平日購票進入義大遊樂世界即享票價333元優惠。

第二重，端午假期讓你玩翻義大遊樂世界，6月3日至5日姓名含有指定字「義、大、端、午」，持本人身分證件至購售票亭可享55元優惠，連假期間全票只要550元。第三重，即日起到8月31日，憑義大遊樂世界當日入園手章到義大Outlet Mall再享GAP全場95折優惠。