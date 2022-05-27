巧妮網美照。（義大遊樂世界提供）
巧妮網美照。（義大遊樂世界提供）

六月來義大遊樂世界三重優惠享不停，第一重，為鼓勵民眾完成三劑疫苗，義大遊樂世界祭出「黃卡在手 樂園暢遊」，6月1日至30日18歲以上憑三劑疫苗施打證明於平日購票進入義大遊樂世界即享票價333元優惠。

第二重，端午假期讓你玩翻義大遊樂世界，6月3日至5日姓名含有指定字「義、大、端、午」，持本人身分證件至購售票亭可享55元優惠，連假期間全票只要550元。第三重，即日起到8月31日，憑義大遊樂世界當日入園手章到義大Outlet Mall再享GAP全場95折優惠。

科技廠嚴控管 快篩陰才能進股東會
Omicron要避開很難 醫點名外出工作者 做一事很重要
搶宅食商機 和逸、慕軒飯店全台各館外帶餐飲有優惠
#義大遊樂世界 #三劑疫苗 #元優惠 #小黃卡 #打滿