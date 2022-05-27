詹姓空姐與義大利藍姓商人爭取8歲女兒監護權，法官裁定由藍帶回義國同住，但裁定確定後，她的女兒特別寫信給蔡英文總統，表示想留在台灣，詹女聲請「裁判憲法審查」，憲法法庭判決，最高法院裁定違憲，廢棄發回最高法院，女童可暫留台灣。

這起社會高度關注的案件，起因義籍藍姓男子，與台籍詹女在2014年未婚生下一女，後來2人感情生變並引爆跨海爭女的官司訴訟戰。台北地方法院院作出暫時處分，裁定在改定親權結果出爐前，詹女應將女兒交付給藍，讓藍帶女兒出境回義大利同住。

憲法法庭（本報資料照片）

詹女提抗告先被台灣高等法院駁回，再抗告也被最高法院駁回，全案確定後，台北地院訂3月14日是執行交付的最後期限，但女童不願離開學校，因詹女早在3月10日就透過律師，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

3月18日憲法法庭認為，最高法院確定終局裁定有無牴觸憲法，仍待憲法法庭憲法審查，且確定終局裁定已進入強制執行程序，本件確具急迫性與必要性，沒有其他手段可避免及防範，裁定本案在裁判憲法審查案件裁判宣告前，暫時停止執行。

另藍男與詹女監護權訴訟部分，一審台北地方法院獨任法官裁定親權歸藍所有，詹女不服抗告，二審台北地院合議庭本月25日開庭，只有詹女出庭、藍已回義大利委由律師參與，目前仍在調解及準備程序中。