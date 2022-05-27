漢翔(2634)今天召開股東會，董事長胡開宏表示，雖然2021年全球航空產業籠罩在新冠肺炎疫情的烏雲之中，但隨著疫苗施打率增加，產業漸漸復甦，漢翔交運的民用飛機機體、發動機出貨量已開始攀升，而在軍用業務方面，新式高教機、F-16維修中心、F-16構改案等穩定發展中，尤其高教機開始進入大量交機階段，今年可達成交機8架，其他如商維、陸軍靶勤等軍方業務已順利爭取，未來漢翔可望擺脫疫情陰霾，搶占市場，擴大業務範疇，再創亮麗的營收。

胡開宏指出，科技服務部分，為響應政府「展綠、增氣、減煤、非核」能源政策，漢翔已啟用水湳的5MW儲能系統，成功參與台電AFC電力交易平台輔助服務，位於沙鹿的第二、第三案場規畫建置中，另外，台電通霄電廠與中油的燃氣渦輪發電機組案亦已得標等，公司三大業務皆有所斬獲。在資安方面，因應洛馬公司要求，漢翔通過美國NIST(國家標準技術研究所)的認證，可妥善保障資訊系統的機敏性，也保護客戶的商業資訊。

另外，總經理馬萬鈞提及疫情確診數仍居高不下，為使公司正常營運，以多種方式捍衛員工的健康與控制疫情，如先期部署，提供酒精、口罩給員工；力爭第一批疫苗，現今全公司員工第三劑施打率已超過90％；更購買快篩劑，鼓勵員工有不適症狀時，前往公司快篩站，由專業廠護施篩檢。若為陽性，漢翔也提供有薪隔離假，使員工無須擔心家計的問題。

漢翔為國防部「國機國造」業務主要執行者，未來新式高教機將持續交付空軍，進行下一代戰機，下一代初教機規畫案，而位於漢翔岡山廠旁的25公頃「漢翔發動機科技園區」已完成公聽會，刻正進行土地編報及環評程序中，完工後將擴大國內發動機產值。