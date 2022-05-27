桃園市27日新增1萬74例，桃園市長鄭文燦說明疫情，指桃園致死率每萬有0.65人，而全國致死率是每萬人4.99人，分析原因是桃園長者疫苗接種率高，因此重症較低，呼籲民眾踴躍接種.

鄭文燦表示，今年截至5月26日，全國死亡805人，桃園15人，全國平均計算，致死率每萬為4.99人，桃園市每萬0.65人。他又說，主要是長者接種疫苗接種率高。而28日桃園有25處社區接種站，歡迎民眾接種。

鄭文燦又說，兒童疫苗接種，莫德納部分已經有2、3成接種率，其他5成用BNT，另教育局協調學校接種，一律移到6月15日前。

提到快篩發放，鄭文燦說，65歲、55歲以上原住民，每人發放2劑，長照機構發放3劑，低收跟中低收發放5劑，補習班、課照、保母每人2劑，國小學生每人2劑13萬6千，公私立、非營利幼童及工作人員採購唾液快篩，每人2劑。長照、護理之家、兒少、身障已經發放，另外中央0到6歲兒童可以透過健保卡領取免費，符合資格幼童14萬餘人。