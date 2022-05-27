禾伸堂(3026)股東會通過每股配息9元，禾伸堂表示，持續擴大生產仍是公司最重要發展策略，將全力配合客戶在5G網通、車用電子及工控等應用需求，提供快速、優質的產品與服務。

禾伸堂今天舉行股東會，承認110年度營業報告書及財務報表，110年合併營收約166.02億元，歸屬母公司稅後盈餘為19.52億元，每股盈餘為12.36元；股東會通過每股配發現金股利9元。

禾伸堂第1季稅後盈餘為4.92億元，年減9.64%，每股盈餘為3.12元，累計前4月合併營收為55.68億元，年減4.37%。

展望今年，禾伸堂表示，公司持續『深耕製造，強化代理』，其中『深耕製造』方面，禾伸堂自製產品將依據產業趨勢，致力開發新應用領域，持續以利基型產品，深耕 5G 網通、車用及工控等新興應用市場；『強化代理』部分，禾伸堂代理產品以銷售通訊、車用及消費性電子市場為主，未來將繼續協助客戶設計開發，並盡力維持產品供貨穩定。

禾伸堂指出，龍潭新廠擴產進度受到國內疫情影響短暫落後，預計擴產進度在111年將陸續恢復，公司將持續擴大利基型產品生產仍是禾伸堂最重要的發展策略，將全力配合客戶在5G網通、車用電子以及工控等應用需求，提供快速、優質的產品與服務。

禾伸堂亦召開董事會訂定除息交易日為7月18日，最後過戶日為7月19日，自7月20日起至7月24日止停止股票過戶，除息基準日為7月24日；現金股利發放日為8月12日。