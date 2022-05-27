危險老舊建築常引發公共安全的疑慮，高雄市2022年度危險老舊建築重建整合說明會，將於29日上午開始舉辦，今年預計將舉辦40場次，全部場次均由社團法人高雄市建築師公會指派的專業建築師進行簡報及諮詢，加速民眾重建意願，避免潛在風險釀災。

高雄市工務局局長楊欽富表示，本市危老重建申請案件數自2017年統計至今年4月底止，已核准累計8017戶危老重建案，其中今年1月至4月底危老重建案申請就多達2,263戶，顯見市民對於都市防災的概念已顯著提升。

高市府政策的推動也展現出成效，針對危老重建輔導及鳳山區合法房屋推動將持續採取「主動服務」，以持續提供市民鄉親更優質的危老重建一條龍服務。

本次危老重建說明會將於5/29舉辦2場，第1場的時間是上午10點~12點、第2場的時間是下午2點~4點，地點均在三民區本和里活動中心，盼能幫助更多老屋自主重建。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)