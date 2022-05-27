中央銀行副總裁陳南光夫婦前次財產申報存款意外「掛蛋」，名下全無土地、房產、基金等資產，引發熱議。最新一期廉政專刊顯示，陳南光夫婦申報財產已經回歸正常，存款總額從零變成3677萬元，原先空白的財產欄目，也多了19筆台幣、美元存款。

陳南光及配偶朱筱蕾於去年11月1日進行財產申報，未料5月6日出刊的第188期廉政專刊發布後，兩人竟未申報任何財產，底下土地、建物、存款等欄目一片空白，僅有一張已信託的浩鼎股票，以及一張已繳44萬1000元保費的防癌保單。

監察院解釋，可能是印製過程有失誤，或是系統未更新最後上傳的資料，致使原先資料被空白內容覆蓋。

監察院今（27日）公布最新一期廉政專刊，陳南光夫婦財產申報已經更正，名下共有19筆台幣、美元存款，存款總額3677萬5074元，至於有價證券部分，則持有已下市的太平洋電線電纜29股股票。另有備註寫道，更正項目資料係申報人於 111 年 5 月 6 日依法自動申請更正，另新增存款資料共 19 筆，及股票資料共 1 筆，並刪除原備註欄內文字。