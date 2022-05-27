蘇貞昌今天宣布0到6歲幼兒可以得到五劑快篩試劑，變成好像是政府的德政，國民黨立委賴士葆認為，政府不只該對於弱勢免費發放，更應該對全民發放，英美等國都是如此。

賴士葆今（27）日在臉書表示，政府編列了8400億的防疫紓困特別預算，這些都是納稅人的錢，就是要讓政府去採購足額的防疫物資發放給全民，卻還要人民在日曬雨淋當中排隊自費去購買，這是一條牛剝兩層皮。

賴士葆質疑，天文數字的預算有8成拿去振興紓困，然而最核心關鍵的醫療防疫只佔了2成，這樣的財政分配合理嗎？

賴士葆直言，現在特別預算還有1000多億可用，到年底的選舉期間會用這些錢陸續地推出利多政策，這是另類的政策買票！也是道地的選舉操作！

賴士葆更披露，5月份防疫成績，台灣在53個國家當中列名第51，最近確診數都在全球名列前茅。上個月蔡政府還在宣揚台灣防疫世界第一，整組鬆懈的心防，沒有嚴陣以待，病毒一來就全面潰敗，全民都嘗到苦果。