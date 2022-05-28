台南市警3分局26日晚間處理1場電動自行車與小客車擦撞車禍案，察覺駕駛電動自行車的印尼女移工對身分支吾以對，將她帶回移民署作指紋比對，發現她是被通報逃逸13年的女移工，報請專勤隊遣返，女移工落網直呼「始料未及」。

44歲的印尼女移工2008年來台工作，隔年即逃逸無蹤，流竄全台以打零工為業，目前家住安南區，從事回收行業。

該名印尼籍女子從北部躲到南部，靠著騎著無掛牌的電動自行車，躲避警方查緝，不料卻栽在一場擦撞車禍。

印尼女移工騎車擦撞小客車，小客車駕駛報警，警方到場詢問女移工身分時，她卻拖延回答，辯稱等待友人協助拿證件，卻等不到朋友出現。

警員直覺該女不願透露身分，十分可疑，直接請移民署台南專勤隊以指紋查詢，發現她為44歲印尼籍移工，13年前已被雇主通報行蹤不明。

時值台南新冠肺炎疫情嚴峻，警方不敢大意，先實施快篩，確定陰性，再依法移送台南專勤隊，等待遣返。逃逸13年，竟因一場小車禍遭逮，女移工落網直呼「始料未及」。

台南市警3分局提醒，業者若貪圖便宜雇用逃逸移工，將觸犯就業服務法63條，處15萬至75萬罰鍰5年內再犯處3年以下有期徒刑，拘役或科或併科120萬元以下罰金。