新竹本月18日發生一起死亡車禍事故，一名55歲的戴姓騎士，遭科技大廠副總撞飛至電線桿後搶救不治，但事後卻爆出關說、施壓疑雲，家屬更控訴，院方開立的診斷書，竟然還出現兩個版本，質疑科技副總運用人脈試圖掩蓋真相。

新竹某科技大廠羅姓副總違規雙黃線左轉，導致對向騎士反應不及，直接被撞飛至電線桿，事發2天後不治身亡。家屬控訴，先是製作筆錄時，新埔分局分局長林英煌親臨地方派出所，全程關照羅姓副總，偵辦員警還問死者女兒「你爸是否有健康疑慮，有沒有自殺傾向」。

根據《ET新聞雲》報導，家屬也控訴，在羅姓副總極力「幫助」下，傷者在事發隔天也被轉送至馬偕醫院，後搶救不治身亡，但院方開立的診斷證明，全文竟完全沒提到車禍，被家屬質疑後才開立第二個版本，將車禍加上去，讓家屬忍不住懷疑，主治醫師與羅姓副總熟識，羅試圖運用關係將死亡結果導向健康因素，而非車禍造成。

對此新竹馬偕回應，傷者是經轉院而來，因此診斷書是依照院內診治情況所寫，不會將前一所醫院的情況寫入，經家屬要求後因此重新開立診斷書，註明傷者為車禍外傷轉院。