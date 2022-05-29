5月28日早前往中華民國保護動物協會所屬的八里保育場，這是東道扶輪社社服活動，即使疫情與雨勢干擾，卻退不散我們對保育場之行的熱情。

中華民國保護動物協會是台灣歷史最悠久的動物保護團體，成立於民國49年6月4日，迄今已有60年歷史，在過去的歲月中除致力於宣導動物保護觀念之外，也建立了八里保育場，從事流浪動物收容工作。

保育場總計照顧700多隻流浪犬，其中約半數參與「狗來富專案」到中南部或東部的幸福家園代養；目前留在保育場的約有340 隻，其中297隻都是狗齡10歲以上的老狗，因此保育場重點發展狗的長照，保育場對收容動物的照顧無微不至，有如家人。

文玫過去曾長期擔任中華民國保護動物協會的理事，如今再回到保育場探訪，熟悉的環境，在這裡沒有生命會被放棄。揮別保育場阿芳主仁及解說員愛迪，揮不去的是滿滿的感動。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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