中華奧會副秘書長吳國譽（右2）為選手加油。（中華民國健美健身協會提供）

由中華民國健美健身協會攜手基隆市體育會健美健身委員會，所舉辦的全國性大專院校健美健身比基尼賽事，首度在基隆舉辦，賽事從25日展開，共有231位年輕選手角逐男子健美、男子形體、男子古典健美、男子古典形體、女子健康小姐、女子比基尼等6大項目。

中華民國健美健身協會祕書長林宸田表示，自從健美項目重返全民運動會後，各縣市持續開辦教練及裁判講習課程，都獲得非常大的迴響，參與學員人數日趨增長，健身房及大小型工作室如雨後春筍般越開越多，民眾普遍已經能將健康與運動結合納入日常所需，這對於健美健身推廣是一大福音。

隨著健美健身運動參與人口增加，全國性大專院校健美健身比基尼賽事，也首度前進到北台灣城市基隆，中華奧會副秘書長吳國譽除了出席開幕典禮力挺，也見證健美健身產業興盛，對於中華民國健美健身協會理事長許安進，能將全國性賽事輪番在全台各縣市舉辦、並帶動跨產業結合的推動非常贊同，他期許未來能在台灣舉辦IFBB大型國際賽事，創造出更大的經濟效益。

這個周末在基隆的全國性健美健身比基尼賽事，25日為全國大專盃，26日為Fitmodel競賽，27日進行基隆市長盃，地點基隆市體育館，歡迎對於健美健身有興趣的民眾到場欣賞。